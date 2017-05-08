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Марко Штурм: В матче со сборной России нам нужно удаляться по минимуму

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился ожиданиями от матча со сборной России. Напомним, что командам предстоит сыграть на чемпионате мира.

«Как и каждый год у сборной России крайне мощный подбор игроков, особенно, в нападении. Для меня нет никакого сюрприза в столь крупной победе россиян над итальянцами. Нет, мы не боимся бригад большинства сборной России, хотя, понятно, относимся к ним с уважением. Мы должны по минимуму удаляться, а когда это будет случаться – грамотно убивать эти минуты в меньшинстве.

Позади два сложных дня, две игры против более сильных команд, но три очка из шести возможных - это хороший результат»,- цитирует Штурма «Р-Спорт».

Матч Германия - Россия начнется в 17:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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