Марко Штурм: В матче со сборной России нам нужно удаляться по минимуму
Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился ожиданиями от матча
со сборной России. Напомним, что командам предстоит сыграть на чемпионате мира.
«Как и каждый год у сборной России крайне мощный подбор
игроков, особенно, в нападении. Для меня нет никакого сюрприза в столь крупной
победе россиян над итальянцами. Нет, мы не боимся бригад большинства сборной
России, хотя, понятно, относимся к ним с уважением. Мы должны по минимуму
удаляться, а когда это будет случаться – грамотно убивать эти минуты в
меньшинстве.
Позади два сложных дня, две игры против более сильных команд, но три очка из шести возможных - это хороший результат»,- цитирует Штурма «Р-Спорт».
Матч Германия - Россия начнется в 17:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.