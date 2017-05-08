Марко Штурм: Сборная Германии против сокращения элитного дивизиона

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал информацию о возможном сокращении элитного дивизиона. Он сказал, что не поддерживает такую инициативу.

«Понятно, что шестерка сильнейших хоккейных держав поддерживает идею сокращения элитного дивизиона, но сборная Германии точно против. Это будет слишком сложно.

Нужно понимать, что разница между седьмой и 16-й командами очень мала, это очень тонкая линия, и в случае сокращения каждый турнир превратится в битву не на жизнь, а на смерть. Честно сказать, я не уверен, что в этом есть смысл», - цитирует Штурма «Р-Спорт».

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ может сократить элитный дивизион с 16 команд до 14.