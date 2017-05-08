День в истории. Франко Барези исполнилось 57 лет

Сегодня отмечает день рождения легендарный защитник «Милана» Франко Барези. Ему исполнилось 57 лет.

Всю карьеру Барези провел в «Милане», был капитаном команды. За «Милан» он провел 719 игр и забил 31 мяч. Завершил карьеру в 1997 году в возрасте 37 лет. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок/Лигу чемпионов. Четыре раза выигрывал Суперкубок Италии, три раза – Суперкубок УЕФА и дважды – Межконтинентальный кубок.

В составе сборной Италии стал чемпионом мира 1982 года, вице-чемпионом 1994 года и бронзовым призером 1990 года, а также бронзовым призером Евро-88. В качестве признания его заслуг «Милан» навечно закрепил за Барези шестой номер, выведя его из обращения.