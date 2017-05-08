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День в истории. Луису Энрике исполнилось 47 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Барселоны» Луис Энрике. Ему исполнилось 47 лет.

Футбольную карьеру Луис Энрике начинал в своем родном клубе – хихонском «Спортинге». Затем он выступал за мадридский «Реал» и «Барселону». В составе «Реала» полузащитник стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и Суперкубка Испании. С «Барселоной» она два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, стал победителем Суперкубка Испании, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА. Вместе с олимпийской сборной Испании он выиграл Олимпиаду-1992 в Барселоне.

Тренировал «Барселону-Б», «Рому», «Сельту». Сейчас является главным тренером «Барселоны», но по окончании сезона он покинет команду. Под его руководством «Барселона» дважды выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

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