Букмекеры считают сборную России явным фаворитом в матче с Германией

Сегодня сборная России сыграет со сборной Германии на чемпионате мира. Букмекеры считают, что россияне, скорее всего, одержат победу.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу сборной России составляет 1,28, на победу сборной Германии – 7,75 (эти коэффициенты касаются основного времени матча). Вероятность ничьей в основное время оценивается коэффициентом 6,75.

Матч Германия – Россия начнется в 17:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



