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Денис Глушаков: Никогда в жизни не целовал ромбик, но сегодня я его поцелую

Источник:  Газета.RuКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал завоевание своей командой чемпионского титула.

«Это знаменательное событие, поздравляю всех красно-белых. «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Я никогда в жизни не целовал ромбик, но сегодня я его поцелую для того, чтобы все видели, что я родился красно-белым. Я чемпион!

Я сейчас на стадионе «Открытие Арена». Поздравляю всех болельщиков с чемпионством. Матч «Зенит» — «Терек» вообще не смотрел. Я чувствовал… У меня сегодня 40 дней после того, как дядя ушел из жизни. И в такой день я стал чемпионом… Никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Наверное, так было суждено. Посвящаю ему это чемпионство», — цитирует Глушакова «Газета.Ru» со ссылкой на эфире телеканала «Матч ТВ».

В предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.


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