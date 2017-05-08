Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Крылья Советов
Хоккей  Германия- : -Россия
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Анжи- : -Локомотив
Теннис  Бушар- : -Шарапова
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лукаку может отказаться от возвращения в «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  The SunКомментарии

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, бельгиец сомневается, что ему стоит возвращаться в «Челси». Он не уверен, что впишется в игру, которую проповедует главный тренер Антонио Конте. «Челси» хочет найти нового нападающего в свете возможного ухода Диего Косты. Но Лукаку не нравится, что Конте требует от нападающих много работать на оборону и давить на соперников.

В то же время, Лукаку хотел бы видеть в своей команде Жозе Моуринью. При этом ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также претендует на Антуана Гризманна.

В текущем сезоне 23-летний Ромелу Лукаку провел 37 матчей за «Эвертон» и забил 25 мячей при семи голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНикогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНаш обозреватель продолжает тему матча, прервавшего беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед». Дочитайте до конца: там вас ждет сюрприз!Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Давид Луиз: Самое главное – стать чемпионамиЗащитник «Челси» Давид Луиз рассказал, что помогло его команде бороться за чемпионский титул. Также он отметил, что индивидуальные награды для него второстепенны.Спортивный директор «Милана»: Мората нас не интересуетСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли опроверг информацию об интересе итальянского клуба к форварду «Реала» Альваро Морате, который ранее выступал за «Ювентус».Форвард «Арсенала» Перес хочет вернуться в «Депортиво»Форвард «Арсенала» Лукас Перес, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, собирается вернуться в испанскую примеру.Агент защитника «Атлетико»: Мой клиент выбирает между «Реалом» и «Барселоной»Футбольный агент Мануэль Килон, представляющий интересы защитника мадридского «Атлетико» Тео Эрнандеса, рассказал о положении своего клиента.Жозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеЖозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопросы журналистов после поражения от лондонского «Арсенала» в 36-м туре АПЛ.Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летомПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил своему агенту о желании покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Don Balon.«Бавария» предлагает «Арсеналу» за Санчеса 55 млн фунтовКак сообщает The Telegraph, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии.Арсен Венгер: У «Арсенала» есть математические шансы попасть в четверку, но нам нужна помощьГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Разочарован результатом, но не нашей игройГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в 36-м туре чемпионата Англии.Сладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛСладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛЛондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед». Обозреватель «Советского спорта» - о будничном в британской классике.«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Арсенала».Агент: Ковачич никуда не уйдет из «Реала»Полузащитник «Реала» Матео Ковачич не будет менять команду в ближайшее межсезонье, несмотря на интерес со стороны «Милана» и «Ромы», сообщил агент игрока Никки Вукшан.«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». ОнлайнВ матче 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед».«Арсенал» готов заплатить «Монако» 85 миллионов фунтов за Мбаппе и сделать его основным форвардом«Арсенал» не отказывается от планов приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд на матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед»Сегодня «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии.Алексис Санчес: О своем будущем поговорю с Венгером по окончании сезонаФорвард «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес пока не готов заявить о том, где он проведет следующий сезон.Антонио Конте: Приятно, когда итальянцы выигрывают титулы. Например, Анчелотти в «Баварии», а Каррера побеждает в РоссииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 36-го тура премьер-лиги с «Мидлсбро» высказался об успехе итальянских тренеров.
Футбол
Евгений Кафельников: Каррера – главный творец победы «Спартака»
Футбол
Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Рене Фазель: В июле попробуем договориться с НХЛ по поводу Олимпиады
Футбол
Марадона возглавил клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонвсе новости
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукакувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы