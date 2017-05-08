Лукаку может отказаться от возвращения в «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, бельгиец сомневается, что ему стоит возвращаться в «Челси». Он не уверен, что впишется в игру, которую проповедует главный тренер Антонио Конте. «Челси» хочет найти нового нападающего в свете возможного ухода Диего Косты. Но Лукаку не нравится, что Конте требует от нападающих много работать на оборону и давить на соперников.

В то же время, Лукаку хотел бы видеть в своей команде Жозе Моуринью. При этом ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также претендует на Антуана Гризманна.

В текущем сезоне 23-летний Ромелу Лукаку провел 37 матчей за «Эвертон» и забил 25 мячей при семи голевых передачах.