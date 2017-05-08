Сергей Андронов: Чтобы сработаться со Знарком, нужно быть честным и открытым

Нападающий ЦСКА и сборной России Сергей Андронов поделился впечатлениями от работы с Олегом Знарком в национальной команде.

– Скажем так, я понимаю его требования, понимаю, чего он ждет и что хочет видеть в игре. Сейчас, мне кажется, у нас неплохо все получается, дай бог, так будет и дальше.

– Есть ли какой-то секрет, как сработаться со Знарком?

– Думаю, просто нужно быть честным и открытым.

– Честным с ним?

– Честным по отношению к твоей профессии, к хоккею, к партнерам. У Знарка большой опыт, он видит игроков, чувствует их. Думаю, честность – это то качество, которое отличает тех игроков, с которыми он работает и работает удачно, – цитирует Андронова «Р-Спорт».

Напомним, в 2016 году 27-летний хоккеист был в расширенном составе сборной на домашний чемпионат мира, однако игрока не включили в итоговую заявку.

На ЧМ-2017, который проходит в Кельне и Париже, Андронов отметился тремя заброшенными шайбами в двух играх. С этим показателем нападающий делит первое место в списке снайперов с партнером по сборной Артемием Панариным, Клейтоном Келлером (США) и Натаном Маккинноном (Канада).

Ближайший матч сборная России проведет сегодня, 8 мая, против сборной Германии. Матч пройдет в Кельне и начнется в 17:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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