Тайсон Фьюри: Промоутер Джошуа уже забронировал «Уэмбли» на бой против меня в апреле

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с соотечественником Энтони Джошуа, вероятнее всего, пройдет на стадионе «Уэмбли» в апреле 2018 года.

«Эдди Хирн (промоутер Джошуа) уже забронировал «Уэмбли» на апрель. Наш бой может пройти только на этом стадионе. Я бы боксировал с Джошуа в октябре, но уверен, что он даст Кличко возможность реванща.

Думаю, что в глубине души они не хотят биться со мной. Джошуа было непросто с Кличко. А я отправил Кличко в школу, я игрался с ним, убирал руки за спину», - цитирует Фьюри Daily Telegraph.

Напомним, что Энтони Джошуа победил Владимира Кличко нокаутом в 11-м раунде в поединке на «Уэмбли».



