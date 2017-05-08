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«Урал» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Уралом» и «Крыльями Советов» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.

В составе «Урала» забивали Артем Юсупов который сделал дубль, и Александр Ставпец. У «Крыльев» с пенальти забил Геннадий Киселев, а Дмитрий Боровиков поразил собственные ворота. Отметим, что «Урал» с 12-й минуты играл в меньшинстве после удаления Максима Горина.

«Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» 32 очка и девятое место.

Молодежное первенство

28-й тур 

Матч

Урал (мол) - Крылья Советов (мол) - 3:2 (1:1)

Голы

Юсупов 15 (1:0). Боровков 23 (1:1 - автогол). Ставпец 69 (2:1). Киселёв 82 (2:2 - пен.). Юсупов 89 (3:2).

Состав

Урал (мол): Шубин, Сулейманов (Голубцов, 70), Кочнев (Фахрутдинов, 86), Боровков, Горин, Подоксёнов, Серченков (Валиахметов, 73, , 81), Корелин, Ставпец, Бугуи (Татаринов, 84), Юсупов

Крылья Советов (мол): Овсянников, Лозовик, Масальский, Столяров, Ежов, Бурюкин, Киселёв, Богомолов, Шамаев, Киреев, Дмитрюк

Удаления:

Горин, 12; Боровков, 77; Валиахметов, 81 - нет

Место и дата

08 мая 10:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция

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