«Урал» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Уралом» и «Крыльями Советов» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.
В составе «Урала» забивали Артем Юсупов
который сделал дубль, и Александр Ставпец. У «Крыльев» с пенальти забил
Геннадий Киселев, а Дмитрий Боровиков поразил собственные ворота. Отметим, что «Урал»
с 12-й минуты играл в меньшинстве после удаления Максима Горина.
«Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» 32 очка и девятое место.
Молодежное первенство
28-й тур
Матч
Урал (мол) - Крылья Советов (мол) - 3:2 (1:1)
Голы
Юсупов 15 (1:0). Боровков 23 (1:1 - автогол). Ставпец 69 (2:1). Киселёв 82 (2:2 - пен.). Юсупов 89 (3:2).
Состав
Урал (мол): Шубин, Сулейманов (Голубцов, 70), Кочнев (Фахрутдинов, 86), Боровков, Горин, Подоксёнов, Серченков (Валиахметов, 73, , 81), Корелин, Ставпец, Бугуи (Татаринов, 84), Юсупов
Крылья Советов (мол): Овсянников, Лозовик, Масальский, Столяров, Ежов, Бурюкин, Киселёв, Богомолов, Шамаев, Киреев, Дмитрюк
Удаления:
Горин, 12; Боровков, 77; Валиахметов, 81 - нет
Место и дата
08 мая 10:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция