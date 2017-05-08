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Дик Адвокат возглавит сборную Голландии на этой неделе

Источник:  NOSКомментарии

Агент бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката Роб Янсен подтвердил, что его клиент снова станет главным тренером сборной Голландии.

- Скорее всего, все бумаги о назначении будут оформлены уже на этой неделе, - заявил Янсен.

Ранее Адвокат уже работал со сборной своей страны в 1992 - 1994 и 2002 - 2004 годах.

На этом посту 69-летний специалист сменит Данни Блинда, который был отправлен в отставку после неудачного спорта голландцев в отборочном цикле ЧМ-2018.



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