Шесть клубов АПЛ интересуются голкипером «Сандерленда» Пикфордом

Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд попал в сферу интересов сразу шести клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.

Напомним, что «Сандерленд» уже вылетел из АПЛ. Как информирует The Telegraph, Пикфордом интересуются «Арсенал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Его клуб хочет получить за него 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 23-летний Джордан Пикфорд провел 29 матчей за «Сандерленд», в которых пропустил 43 мяча. В пяти матчах сезона он сохранил ворота в неприкосновенности.