Канте признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии спортивных журналистов

Опорный полузащитник «Челси» Нголо Канте признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.

Второе место по результатам голосования журналистов занял еще один футболист «Челси» Эден Азар, а замкнул тройку полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли.



- Для меня большая честь получить эту награду. В «Челси», как и в АПЛ, играют много великих футболистов. Горжусь тем, что Ассоциация спортивных журналистов выбрала меня, — заявил Канте.

