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Канте признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии спортивных журналистов

Источник:  BBCКомментарии

Опорный полузащитник «Челси» Нголо Канте признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.

Второе место по результатам голосования журналистов занял еще один футболист «Челси» Эден Азар, а замкнул тройку полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли.

- Для меня большая честь получить эту награду. В «Челси», как и в АПЛ, играют много великих футболистов. Горжусь тем, что Ассоциация спортивных журналистов выбрала меня, — заявил Канте.

Напомним, в сезоне 2015/16 французский полузащитник стал чемпионом Англии в составе «Лестера».

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