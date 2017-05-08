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Давид Трезеге: Анри был более скоростным и мощным, чем Мбаппе.

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

 Бывший игрок «Монако» и «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что Мбаппе пока не по зубам защита итальянского клуба.

«Уникальный игрок, но еще слишком юн, и защита «Ювентуса» пока не по его зубам. Дани Алвес, Барцальи и вся эта компания сразу дали ему понять (в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов – прим. ред.), что легкой жизни не будет. Не очень он был заметен в матче, но со временем должен вырасти в классного игрока.

Что касается сравнения его с «Тити» (Тьерри Анри – прим. ред.) – тот больше играл по бровке, был более скоростной и мощный, Мбаппе же перемещается по всему фронту атаки», - цитирует Трезеге L’Equipe.

Напомним, что ответный матч между «Ювентусом» и «Монако» состоится 9 мая и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Юве» победил со счетом 2:0.

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