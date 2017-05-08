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Бензема поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции

Источник:  Twitter.comКомментарии

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поздравил новоизбранного президента Франции. Победу на выборах одержал Эммануэль Макрон.

«Поздравляем нового президента!», - написал Бензема в своем твиттере.

Основатель движения «Вперед» 39-летний Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов во Франции набрал более 66% голосов избирателей. Он опередил во втором туре представительницу националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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