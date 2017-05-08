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Эффенберг может стать спортивным директором «Баварии»

Источник:  SPORT1.deКомментарии

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Штефан Эффенберг может занять пост спортивного директора мюнхенского клуба.

- Такое предложение, конечно, меня бы заинтересовало, я не теряю связи с «Баварией». Но я не напрашиваюсь на эту работу. Румменигге знает, где я живу, и может контактировать со мной в любое время. Маттиас Заммер в целом отлично справлялся со своими обязанностями на посту спортивного директора клуба, - заявил Эффенберг.

В данный момент пост спортивного директора «Баварии» является вакантным. Руководство клуба предлагало занять его Филиппу Ламу, который завершает карьеру по окончании текущего сезона, но он отклонил такую возможность.

В 2001 году Штефан Эффенберг стал победителем Лиги чемпионов, будучи капитаном «Баварии».


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