Дамьен Флери: Обыграть финнов 5:1 - успех не меньший, чем победа над Россией

Хоккеист сборной Франции Дамьен Флери рассказал о победе его команды над Финляндией на ЧМ-2017 (5:1).

«О большем нельзя было и мечтать, - заявил Флери, забросивший пятую шайбу в матче, в интервью L’Equipe. - Мы с финнами сталкиваемся уже на четырех или пяти ЧМ, и каждый раз проигрывали. На этот раз удача нам улыбнулась. Это воспоминание на всю жизнь. Первая победа здесь в Берси, и над кем! Над вице-чемпионами мира, при такой невероятной поддержке трибун! Весь матч мурашки бегали по коже. На последних секундах были такие эмоции, прыгали от счастья, обнимались».

На вопрос, сравним ли этот успех с победой над Россией в 2013-м году, Дамьен Флери ответил так: «Победа над Россией стоит особняком. Хотя обыграть финнов с таким счетом – 5:1… Пожалуй, успех не меньший, чем победа над Россией. При полных трибунах, в присутствии родных – о таком можно только мечтать!».