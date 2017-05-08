Дамьен Флери: Обыграть финнов 5:1 - успех не меньший, чем победа над Россией
Хоккеист сборной Франции Дамьен Флери рассказал о победе его команды над Финляндией на ЧМ-2017 (5:1).
«О большем нельзя было и мечтать, - заявил Флери, забросивший пятую шайбу в матче, в интервью L’Equipe. - Мы с финнами сталкиваемся уже на четырех или пяти ЧМ, и каждый раз проигрывали. На этот раз удача нам улыбнулась. Это воспоминание на всю жизнь. Первая победа здесь в Берси, и над кем! Над вице-чемпионами мира, при такой невероятной поддержке трибун! Весь матч мурашки бегали по коже. На последних секундах были такие эмоции, прыгали от счастья, обнимались».
На вопрос, сравним ли этот успех с победой над Россией в 2013-м году, Дамьен Флери ответил так: «Победа над Россией стоит особняком. Хотя обыграть финнов с таким счетом – 5:1… Пожалуй, успех не меньший, чем победа над Россией. При полных трибунах, в присутствии родных – о таком можно только мечтать!».
Матч
Финляндия - Франция - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Голы:
Бельмар (Менье, Реч), 14:17 (0:1). Лехтонен (Рантанен, Пильстрём), 21:33 (1:1). Руссель (Бельмар), 33:58 (1:2). Клайру (Яниль, Реч), 38:49 (1:3 - бол.). Руссель (Реч), 48:27 (1:4). Флери (да Коста Т.), 57:49 (1:5).
Место и дата
07 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция