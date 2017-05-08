«Зенит» – «Терек». На домашний матч сине-бело-голубых впервые с 2006-го пришло больше 30 тысяч зрителей

Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком», который прошел на стадионе «Санкт-Петербург», посетило 30673 болельщика.

Это самая посещаемая домашняя игра сине-бело-голубых с 2006 года, когда команда провела последний матч на стадионе имени Кирова. 6 июля того года «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (0:0), и эту встречу посетило 44 тысячи болельщиков.

С тех пор все домашние матчи петербургского клуба проходили на стадионе «Петровский», чья максимальная вместимость – 21107 зрителей.

Напомним, матч «Зенит» – «Терек» закончился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Аблае Мбенг. Благодаря этому результату лидер РФПЛ «Спартак» досрочно стал чемпионом России.

До конца сезона подопечные Мирчи Луческу проведут один матч на стадионе «Санкт-Петербург»: 17 мая сине-бело-голубые сыграют дома против «Краснодара». Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявлял, что на этой игре планируют собрать до 40 тысяч зрителей.

Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом. А «Зенит» освистали

«Не думаю, что «Спартак» – лучший». Луческу недоволен собой и золотом москвичей

«Спартак» заслужил титул». «Зенит» и «Терек» – о чемпионстве красно-белых