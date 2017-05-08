«Зенит» – «Терек». На домашний матч сине-бело-голубых впервые с 2006-го пришло больше 30 тысяч зрителей
Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком», который прошел на стадионе «Санкт-Петербург», посетило 30673 болельщика.
Это самая посещаемая домашняя игра сине-бело-голубых с 2006 года, когда команда провела последний матч на стадионе имени Кирова. 6 июля того года «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (0:0), и эту встречу посетило 44 тысячи болельщиков.
С тех пор все домашние матчи петербургского клуба проходили на стадионе «Петровский», чья максимальная вместимость – 21107 зрителей.
Напомним, матч «Зенит» – «Терек» закончился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Аблае Мбенг. Благодаря этому результату лидер РФПЛ «Спартак» досрочно стал чемпионом России.
До конца сезона подопечные Мирчи Луческу проведут один матч на стадионе «Санкт-Петербург»: 17 мая сине-бело-голубые сыграют дома против «Краснодара». Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявлял, что на этой игре планируют собрать до 40 тысяч зрителей.
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Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция