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Месси близок к продлению контракта с «Барселоной»

Источник:  Sport.esКомментарии

Форвард «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению действующего контракта. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, в ходе переговоров стороны значительно продвинулись к успешному завершению сделки. От имени Месси переговоры ведет его отец Хорхе.  Также сообщается, что в «Барселоне» с оптимизмом смотрят на ход переговоров. Утверждается, что сторонам осталось согласовать последние детали перед подписанием нового соглашения.

В текущем сезоне 29-летний Лионель Месси провел 49 матчей за «Барселону» и забил 51 мяч при 18 голевых передачах. Ранее сообщалось, что он отклонил предложение контракта, согласно которому он должен был зарабатывать 30-35 миллионов евро в год.


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