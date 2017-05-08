Месси близок к продлению контракта с «Барселоной»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению
действующего контракта. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Sport.es,
в ходе переговоров стороны значительно продвинулись к успешному завершению
сделки. От имени Месси переговоры ведет его отец Хорхе. Также сообщается, что в «Барселоне» с
оптимизмом смотрят на ход переговоров. Утверждается, что сторонам осталось
согласовать последние детали перед подписанием нового соглашения.
В текущем сезоне 29-летний Лионель Месси провел 49 матчей за «Барселону» и
забил 51 мяч при 18 голевых передачах. Ранее сообщалось, что он отклонил
предложение контракта, согласно которому он должен был зарабатывать
30-35 миллионов евро в год.
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