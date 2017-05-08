Месси близок к продлению контракта с «Барселоной»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению действующего контракта. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, в ходе переговоров стороны значительно продвинулись к успешному завершению сделки. От имени Месси переговоры ведет его отец Хорхе. Также сообщается, что в «Барселоне» с оптимизмом смотрят на ход переговоров. Утверждается, что сторонам осталось согласовать последние детали перед подписанием нового соглашения.

В текущем сезоне 29-летний Лионель Месси провел 49 матчей за «Барселону» и забил 51 мяч при 18 голевых передачах. Ранее сообщалось, что он отклонил предложение контракта, согласно которому он должен был зарабатывать 30-35 миллионов евро в год.