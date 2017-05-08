Геннадий Головкин: Бой Альварес - Чавес напоминал спарринг, что было плохо для зрителей

Чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин не считает зрелищным поединок Сауля Альвареса с Хулио Сесаром Чавесом-младшим, который состоялся 6 мая в Лас-Вегасе.

- Субботний бой был немного скучным, он напоминал спарринг. Альварес явно не хотел завершать бой досрочно. А это не очень хорошо для бзрителей. Многие купили билеты и заплатили за просмотр боя по системе Pay-Per-View. Для чего? Чтобы увидеть настоящее шоу. Все любят драму, как мои досрочные. Если я вижу, что могу завершить бой нокаутом, то всегда делаю это, - заявил Головкин.

Напомним, Альварес уверенно победил соотечественника по оякам (120:108 на всех трех картах).

16 сентября состоится поединок Сауля с Геннадием Головкиным. На кону будут стоять пояса WBA, IBF и WBC в среднем весе, принадлежащие бойцу из Казахстана.



