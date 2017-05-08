Евгений Бушманов: «Спартак» долго шел к чемпионству, рад за клуб

Главный тренер молодежной сборной России прокомментировал победу московского «Спартака» в чемпионате России-2016/17.

- На мой взгляд, это заслуженная победа. «Спартак» долго шел к чемпионству и в этом году пришел. Рад за клуб, - цитирует Бушманова «Газета.ру».

Напомним, в начале текущего сезона Евгений Бушманов тренировал в ФНЛ «Спартак-2».

Красно-белые гарантировали себе чемпионский титул в премьер-лиге после того, как «Зенит» на своем поле уступил «Тереку» со счетом 0:1.



