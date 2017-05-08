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«Спартак» заплатит «Твенте» 500 000 евро бонуса за чемпионство Промеса

Источник:  Лента.РуКомментарии

«Спартак» в сезоне 2016/2017 стал чемпионом России. В связи с этим клубу предстоит выплатить бонус «Твенте» - бывшему клубу полузащитника Квинси Промеса.

Как сообщает «Лента.ру», при переходе Промеса было предусмотрено, что если Промес вместе со «Спартаком» станет чемпионом, «Твенте» получит российского клуба 500 000 евро бонуса. Напомним, что сумма трансфера составила около 15 миллионов евро. Голландец перешел в «Спартак» в 2014 году.

В текущем сезоне 25-летний Квинси Промес провел 26 матчей за «Спартак» и забил 11 мячей при десяти голевых передачах.

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