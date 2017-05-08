Вагиз Хидиятуллин: Стоит отдать должное всем, кто работал в «Спартаке» в последнее время

Бывший футболист «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал завоевание командой чемпионского титула.

«Слава богу, случилось наконец-то! Мы долго к этому шли. Думаю, стоит отдать должное всем, кто работал в «Спартаке» в последнее время: начиная с Карпина, продолжая Аленичевым с Титовым и заканчивая Каррерой.

Мы можем высчитывать проценты, кто внес больший или меньший вклад, но сейчас это бессмысленно. Главная заслуга — Карреры и людей, которые выходили на поле. Но не надо забывать и тех, кто стоял в начале пути. Вот уже по Первому каналу крутят. Конечно, это событие! Праздник в преддверии 9 мая.

Надеюсь, это становление команды «Спартак», осталось сделать красивый росчерк пера: «Спартак» — чемпион-2017. Надеюсь, так и будет продолжаться. Конечно, «Спартаку» сейчас станет намного сложнее», — цитирует Хидиятуллина Газета.Ru.

В предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.