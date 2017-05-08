Мария Шарапова: Я бы очень хотела сыграть на Уимблдоне, этот турнир многое значит для меня

Российская теннисистка Мария Шарапова надеется принять участие в Уимблдонском турнире 2017 года.

- Я бы очень хотела принять участие в этом турнире. Он очень многое значит для меня. Но пока говорить об этом преждевременно. Для меня сейчас важны все соревнования. Я получаю игровую практику, отыгрываюсь в сложных ситуациях. Это поможет мне при подготовке к крупным турнирам вне зависимости от того, сыграю я на них или нет, - заявила Шарапова.

Ожидается, что решение о предоставлении Марии Шараповой wild card на Уимблдон или отклонении данной инициативы будет принято оргкомитетом турнира 20 июня.

Напомним, российская теннисистка отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

Сегодня во втором круге турнира в Мадриде Шарапова сыграет с канадкой Эжени Бушар.