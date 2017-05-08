«Динамо» отпраздновало возвращение в РФПЛ со своими болельщиками (видео)
Футболисты и болельщики московского «Динамо» отпраздновали возвращение команды в элиту российского футбола на «Арене Химки».
Напомним, в матче 35-го тура первенства ФНЛ бело-голубые уступили на своем поле воронежскому «Факелу» со счетом 0:1.
Тем не менее, динамовцы ранее уже гарантировали себе возвращение в премьер-лигу.
Титулованная столичная команда покинула высший дивизион по итогам сезона-2015/16.
Матч
Голы
Касьян 78 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Козлов (Погребняк, 84), Белоруков, Темников (Маркелов, 46), Рыков, Терехов С., Сапета, Ташаев (Катрич, 46), Соснин (Кузьмин, 68), Бечирай, Панченко
Факел: Саутин, Осипенко, Тихий, Шахов, Багаев, Иванов, Свежов, Соловьёв (Трошечкин, 77), Каюмов, Касьян (Лукьяновс, 84), Бирюков (Болов, 90)
Предупреждения:
Рыков, 47; Сапета, 90 - Багаев, 37; Осипенко, 68
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
06 мая 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция