«Урал» - «Крылья Советов». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы в матче 27-го тура чемпионата России между
«Уралом» и «Крыльями Советов».
«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко,
Лунгу, Кулаков, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Бикфалви, Павлюченко,
Новиков, Меркулов, Глушков, Ломакин, Щербаков.
«Крылья
Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Бато, Зотов, Божин,
Мияйлович, Зуев, Бруно, Ткачев, Корниленко.
Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев,
Садик, Паскуато, Зинков, Цвейба, Кудряшов,
Родич.
Матч начнется в 14:30 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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