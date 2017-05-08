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Войцех Ковалевски: Надеюсь, «Легия» сыграет со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

- Поздравляю всех красно-белых с чемпионством. Я сейчас вхожу в тренерский штаб «Легии» и работаю на то, чтобы встретиться, возможно, со «Спартаком» на групповой стадии Лиги чемпионов. С таким потенциалом, болельщиками, думаю, «Спартаку» будет очень интересно сыграть в этом турнире.

Многим командам будет нелегко на домашней арене «Спартака». Обратил внимание, что у «Спартака» очень хороший коллектив со своими лидерами. Счастлив, что команда добилась этого успеха, - рассказал Ковалевски.

Войцех Ковалевски защищал цвета «Спартака» с 2003 по 2007 год. Он дважды становился серебряным медалистом российских первенств.


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