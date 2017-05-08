Олег Гусев может перейти в ПАОК

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев может стать игроком греческого ПАОКа. Об этом сообщает «Динамомания».

За этот клуб уже уступает другой украинский полузащитник Евгений Шахов. Ранее сообщалось, что Гусев может перейти в один из клубов MLS, однако сегодня в США и Канаде закрывается трансферное окно.

Напомним, 34-летний Олег Гусев стал свободным агентом после истечения контракта с «Динамо». В текущем сезоне он успел провести за команду семь матчей и забил один мяч.