Гавриков рассматривает предложения из «Коламбуса» и КХЛ

Дэн Милстейн, агент защитника сборной России Владислава Гаврикова, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщения о том, что его клиент может остаться в КХЛ.

- Мы действительно рассматриваем варианты с КХЛ и «Коламбусом». Вероятность подписания контракта во время чемпионата мира практически равна нулю. На данный момент не могу сказать, сколько клубов КХЛ претендуют на игрока, - сообщил Милстейн корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ранее инсайдер TSN Даррен Дрегер написал в своем твиттере, что Гавриков не перейдет в «Коламбус» и подпишет двухлетний контракт с российским клубом. Название клуба журналист не уточнил.

Other World Championship tidbits. Vladislav Gavrikov will sign 2 yr deal in Russia. Won't be going to CBJ,but will meet with Jackets next wk