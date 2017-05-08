Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Крылья Советов
Хоккей  Германия- : -Россия
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Анжи- : -Локомотив
Теннис  Бушар- : -Шарапова
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гавриков рассматривает предложения из «Коламбуса» и КХЛ

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Дэн Милстейн, агент защитника сборной России Владислава Гаврикова, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщения о том, что его клиент может остаться в КХЛ.

- Мы действительно рассматриваем варианты с КХЛ и «Коламбусом». Вероятность подписания контракта во время чемпионата мира практически равна нулю. На данный момент не могу сказать, сколько клубов КХЛ претендуют на игрока, - сообщил Милстейн корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ранее инсайдер TSN Даррен Дрегер написал в своем твиттере, что Гавриков не перейдет в «Коламбус» и подпишет двухлетний контракт с российским клубом. Название клуба журналист не уточнил. 

Напомним, в СМИ сообщалось, что права на защитника за сто миллионов рублей готов приобрести СКА. Также 21-летний хоккеист получил предложение о заключении контракта от «Коламбуса».

30 апреля у Гаврикова истек срок соглашения с «Локомотивом». За основную команду ярославского клуба хоккеист выступал с 2014 года. Защитник в составе сборной России играет на чемпионате мира, который стартовал 5 мая в Кельне и Париже.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюКак «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюДва повода для огорчения, один – для радости и самый главный – для гордости.Алексей Жамнов: Хоккейный «Спартак» поздравляет футбольных одноклубников с завоеванием долгожданного титулаГенеральный менеджер хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов поздравил футбольный «Спартак» с досрочной победой в чемпионате России.«Автомобилист» подписал защитника Лямина и нападающего Пестунова«Автомобилист» подписал контракты с защитником Кириллом Ляминым и нападающим Дмитрием Пестуновым.«Нефтехимик» арендует Шарипзянова у «Лос-Анджелеса»Защитник Дамир Шарипзянов проведет следующий сезон на правах аренды в «Нефтехимике», сообщает «БИЗНЕС Online».«Авангард» продлил контракт с нападающим Манукяном«Авангард» подписал новый двусторонний контракт с нападающим Тиграном Манукяном, сообщается на официальном сайте КХЛ.«Автомобилист» подписал защитника Егоршева и нападающего Миловзорова«Автомобилист» подписал контракты с защитником Станиславом Егоршевым и нападающим Егором Миловзоровым, сообщается на официальном сайте клуба.Александр Соколов возглавил «Сарыарку»Александр Соколов покинул тренерский штаб «Нефтехимика» и возглавил казахстанскую команду ВХЛ «Сарыарка.«Авангард» подписал нападающего Фисенко«Авангард» заключил контракт с центрфорвардом Михаилом Фисенко, сообщается на официальном сайте омского клуба.Максим Шалунов: Новосибирск стал для меня родным, большое спасибо болельщикам «Сибири»Бывший нападающий «Сибири» Максим Шалунов, перешедший после окончания сезона в ЦСКА, опубликовал обращение к болельщикам новосибирской команды.Сорокин перезаключил контракт с ЦСКАЦСКА перезаключил контракт с вратарем Ильей Сорокиным на новых условиях.Артемий Панарин: Шипачев с Дадоновым о чем-то шепчутсяНападающий «Чикаго» и сборной России Артемий Панарин поделился мнением о переходе игрока СКА Вадима Шипачева в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».Агент: Дадонов ведет переговоры с «Вегасом» и другими клубами НХЛФорвард СКА Евгений Дадонов ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ, включая «Вегас Голден Найтс». Об этом заявил агент игрока Владимир Зоркин.ХК «Сочи» подписал нападающего КоллинзаХК «Сочи» заключил однолетнее соглашение с канадским нападающим Шоном Коллинзом.«Спартак» расторг контракт с форвардом ВасильевымНападающий Александр Васильев покидает «Спартак», сообщается на официальном сайте красно-белых.Вратарь Рейзвих согласовал контракт с «Сибирью»«Сибирь» договорилась о подписании контракта с вратарем Эдуардом Рейзвихом.Нападающий Левицкий продолжит карьеру в «Сибири»«Сибирь» договорилась о подписании двухлетнего контракта с нападающим Игорем Левицким, сообщается на официальном сайте клуба.«Шипачев – зверь!» Как Америка встречает лучшего центрфорварда России«Шипачев – зверь!» Как Америка встречает лучшего центрфорварда РоссииВадим Шипачев подписал 2-летний контракт с «Лас-Вегасом». В США уже ждут, что наш форвард станет лучшим в новой команде.Какая еще Олимпиада? «Лас-Вегас» – вот мечта! Почему Шипачев покидает КХЛКакая еще Олимпиада? «Лас-Вегас» – вот мечта! Почему Шипачев покидает КХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает об имиджевых потерях, которые нанесло нашей лиге и сборной решение Шипачева.«Динамо»: С игроками должны рассчитаться в ближайшие дни«Динамо» не вышло за определенные рамки по задолженностям, сообщили в пресс-службе клуба.«Трактор» подписал новый контракт с ДемченкоЧелябинский «Трактор» решил подписать новый контракт с вратарем Василием Демченко, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Футбол
Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с руководством клуба
Футбол
Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода Венгера
Хоккей
Гавриков рассматривает предложения из «Коламбуса» и КХЛ
Футбол
Войцех Ковалевски: Надеюсь, «Легия» сыграет со «Спартаком» в Лиге чемпионов
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Владислав Гавриков
Владислав Гавриковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости