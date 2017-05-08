Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода Венгера

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить лондонский «Арсенал» будущим летом.

42-летний специалист рассматривается руководством «канониров» в качестве основного кандидата на пост главного тренера клуба в случае ухода из команды Арсена Венгера, срок действия контракта которого истекает по окончании сезона-2016/17.

Венгер бессменно возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Француз пока не принял решение о своем будущем.



Леонарду Жардим в текущем сезоне довел «Монако» до полуфинала Лиги чемпионов. Кроме того, монегаски лидируют в чемпионате Франции.

