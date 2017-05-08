Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с руководством клуба

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель, возможно, покинет команду. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Sport Bild, у Тухеля конфликт с генеральным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке. Президент «Боруссии» Райнхард Раубалль поддерживает Ватцке в этом конфликте.

Кроме того, у Тухеля есть проблемы и футболистами. Они жалуются на то, что специалист часто меняет тактику прямо по ходу матча.

За два тура до окончания чемпионата Германии «Боруссия» занимает третье место, имея в активе 60 очков.