Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с руководством клуба
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель, возможно, покинет
команду. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как информирует Sport Bild, у Тухеля конфликт с генеральным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке.
Президент «Боруссии» Райнхард Раубалль поддерживает Ватцке в этом
конфликте.
Кроме того, у Тухеля есть проблемы и футболистами. Они
жалуются на то, что специалист часто меняет тактику прямо по ходу матча.
За два тура до окончания чемпионата Германии «Боруссия»
занимает третье место, имея в активе 60 очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически