Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Крылья Советов
Хоккей  Германия- : -Россия
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Анжи- : -Локомотив
Теннис  Бушар- : -Шарапова
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: Верратти точно останется в «ПСЖ», нет шансов увидеть его в «Ювентусе» или «Интере»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время не покинет клуб. Об этом сообщил агент Донато Ди Кампли.

«Марко Верратти останется в «ПСЖ». Он счастлив в Париже, у него контракт до 2021 года, и он точно останется здесь. Мы также уважаем волю «ПСЖ», поэтому мы встретимся с руководством, остается ли этот проект амбициозным с целью выиграть Лигу чемпионов. «Ювентус» или «Интер»? Нет шансов увидеть Марко в Италии», - цитирует агента Football Italia.

В текущем сезоне 24-летний Марко Верратти провел 41 матч за «ПСЖ» и забил три мяча при семи голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Балотелли может перейти в «Лас-Пальмас»«Лас-Пальмас» проявляет интерес к итальянскому нападающему «Ниццы» Марио Балотелли. Об этом сообщают испанские СМИ.Массимо Каррера: «Спартак» - это российский «Ювентус». Работать здесь непросто из-за большого давленияГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал завоевание титула чемпиона России.Сами Хедира: Аллегри умеет держать команду собранной даже после таких матчей, как в МонакоПолузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.Джанлуижди Буффон: Победа в Лиге чемпионов была бы наградой в конце тяжелого путиГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.Олег Гусев может перейти в ПАОКБывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев может стать игроком греческого ПАОКа. Об этом сообщает «Динамомания».Давид Трезеге: Анри был более скоростным и мощным, чем Мбаппе.Бывший игрок «Монако» и «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что Мбаппе пока не по зубам защита итальянского клуба.Шесть клубов АПЛ интересуются голкипером «Сандерленда» ПикфордомГолкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд попал в сферу интересов сразу шести клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.Лукаку может отказаться от возвращения в «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Спортивный директор «Милана»: Мората нас не интересуетСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли опроверг информацию об интересе итальянского клуба к форварду «Реала» Альваро Морате, который ранее выступал за «Ювентус».Форвард «Арсенала» Перес хочет вернуться в «Депортиво»Форвард «Арсенала» Лукас Перес, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, собирается вернуться в испанскую примеру.Агент защитника «Атлетико»: Мой клиент выбирает между «Реалом» и «Барселоной»Футбольный агент Мануэль Килон, представляющий интересы защитника мадридского «Атлетико» Тео Эрнандеса, рассказал о положении своего клиента.Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летомПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил своему агенту о желании покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Don Balon.«Бавария» предлагает «Арсеналу» за Санчеса 55 млн фунтовКак сообщает The Telegraph, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии.«Ювентус» поздравил Массимо Карреру с чемпионствомТуринский «Ювентус» поздравил главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру с победой в чемпионате России.Куйперс назначен на матч «Ювентус» – «Монако»Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать ответный матч ½ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако».Агент: Ковачич никуда не уйдет из «Реала»Полузащитник «Реала» Матео Ковачич не будет менять команду в ближайшее межсезонье, несмотря на интерес со стороны «Милана» и «Ромы», сообщил агент игрока Никки Вукшан.«Интер» уступил «Дженоа»Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Интером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Дженоа».«Арсенал» готов заплатить «Монако» 85 миллионов фунтов за Мбаппе и сделать его основным форвардом«Арсенал» не отказывается от планов приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.Алексис Санчес: О своем будущем поговорю с Венгером по окончании сезонаФорвард «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес пока не готов заявить о том, где он проведет следующий сезон.
Футбол
Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с руководством клуба
Футбол
Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода Венгера
Хоккей
Гавриков рассматривает предложения из «Коламбуса» и КХЛ
Футбол
Войцех Ковалевски: Надеюсь, «Легия» сыграет со «Спартаком» в Лиге чемпионов
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Марко Верратти
Марко Верраттивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы