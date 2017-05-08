Агент: Верратти точно останется в «ПСЖ», нет шансов увидеть его в «Ювентусе» или «Интере»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время не покинет клуб. Об этом сообщил агент Донато Ди Кампли.

«Марко Верратти останется в «ПСЖ». Он счастлив в Париже, у него контракт до 2021 года, и он точно останется здесь. Мы также уважаем волю «ПСЖ», поэтому мы встретимся с руководством, остается ли этот проект амбициозным с целью выиграть Лигу чемпионов. «Ювентус» или «Интер»? Нет шансов увидеть Марко в Италии», - цитирует агента Football Italia.

В текущем сезоне 24-летний Марко Верратти провел 41 матч за «ПСЖ» и забил три мяча при семи голевых передачах.