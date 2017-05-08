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Джанлуижди Буффон: Победа в Лиге чемпионов была бы наградой в конце тяжелого пути

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне. 

- Лига чемпионов - турнир, который многое для меня значит. Победа в нем принесет так много радости, как успех со сборной Италии на чемпионате мира-2006. Это будет хорошей наградой в конце тяжелого пути. Когда я только начинал играть, со мной были футболисты, родившиеся в 50-х и 60-х годах прошлого века. А заканчиваю играть рядом с теми, кто родился уже в 2000-х. Это впечатляет, - заявил Буффон.

9 мая «Ювентус» сыграет ответный полуфинальный матч с «Монако» на своем поле. В первой игре команда Буффона одержала победу со счетом 2:0. 

Матч

Ювентус - Монако

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция


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