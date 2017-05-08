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Сами Хедира: Аллегри умеет держать команду собранной даже после таких матчей, как в Монако

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Для меня все победы важны, но следующая будет иметь особенное значение. У нас с болельщиками общая мечта. Но при этом мы не мечтатели, и готовы тяжело работать, чтобы пройти весь путь.

Аллегри очень умный тренер. Он умеет держать команду постоянно собранной даже после таких игр, как в Монако. Он всегда вносит в состав верные изменения и удачно проводит замены. Он отлично читает игру и четко понимает, что происходит в тот или иной момент матча», - цитирует Хедиру официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч «Ювентус» выиграл со счетом 2:0. Ответная игра состоится в Турине 9 мая и начнется в 21:45 по Москве.

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