Мануэль Нойер: Готов стать капитаном «Баварии», если меня об этом попросят

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о ходе своего восстановления после операции.

- Все идет по плану. Полагаю, что я вернусь в строй к началу предсезонной подготовки. Могло быть и хуже, если бы травма случилась в это же время в следующем году, перед ЧМ-2018.

Если меня попросят стать капитаном «Баварии», конечно, я соглашусь. Но пока не просили, - заявил Нойер.

Напомним, нынешний капитан мюнхенцев Филипп Лам завершит карьеру по окончании сезона.

Мануэль Нойер уже является капитаном сборной Германии.

