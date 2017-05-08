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Мануэль Нойер: Готов стать капитаном «Баварии», если меня об этом попросят

Источник:  Sport BildКомментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о ходе своего восстановления после операции. 

- Все идет по плану. Полагаю, что я вернусь в строй к началу предсезонной подготовки. Могло быть и хуже, если бы травма случилась в это же время в следующем году, перед ЧМ-2018.

Если меня попросят стать капитаном «Баварии», конечно, я соглашусь. Но пока не просили, - заявил Нойер.

Напомним, нынешний капитан мюнхенцев Филипп Лам завершит карьеру по окончании сезона.

Мануэль Нойер уже является капитаном сборной Германии.

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