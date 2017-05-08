Массимо Каррера: «Спартак» - это российский «Ювентус». Работать здесь непросто из-за большого давления
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал
завоевание титула чемпиона России.
«Это невероятно. Это переизбытка эмоций я расплакался, это
было неописуемо. Это было освобождение от очень сложного года, я как будто ехал
на скорости 1000 километров в час. Я хотел, чтобы игроки сразу поняли, чего я
хочу. К счастью, у меня была группа игроков, которая сразу восприняла мои идеи.
Кроме того, футболисты разбудили энтузиазм у болельщиков. Конечно, ведь
мы говорим о команде, которая не выигрывала чемпионат 16 лет.
Наша команда всегда билась на поле, за исключением двух-трех
матчей, в которых напряжение было меньшим, но это бывает в футболе. Здесь очень
тяжело работать из-за давления. «Спартак» - это как «Ювентус» в Италии. У
команды много болельщиков, и от не многого ждут.
Я практически не обращал внимание на то, что происходило
вокруг. Я читал, думаю, 1% из того, что писали в СМИ. Антонио Конте поздравил
меня вчера. Теперь его «Челси» близок к чемпионству, и я желаю ему всего наилучшего», - цитирует
Карреру Tuttomercatoweb.
Напомним, что Массимо Каррера стал первым иностранным тренером, который привел «Спартак» к чемпионству.