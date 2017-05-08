Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Крылья Советов
Хоккей  Германия- : -Россия
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Анжи- : -Локомотив
Теннис  Бушар- : -Шарапова
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: «Спартак» - это российский «Ювентус». Работать здесь непросто из-за большого давления

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал завоевание титула чемпиона России.

«Это невероятно. Это переизбытка эмоций я расплакался, это было неописуемо. Это было освобождение от очень сложного года, я как будто ехал на скорости 1000 километров в час. Я хотел, чтобы игроки сразу поняли, чего я хочу. К счастью, у меня была группа игроков, которая сразу восприняла мои идеи. Кроме того, футболисты разбудили энтузиазм у болельщиков. Конечно, ведь мы говорим о команде, которая не выигрывала чемпионат 16 лет.

Наша команда всегда билась на поле, за исключением двух-трех матчей, в которых напряжение было меньшим, но это бывает в футболе. Здесь очень тяжело работать из-за давления. «Спартак» - это как «Ювентус» в Италии. У команды много болельщиков, и от не многого ждут.

Я практически не обращал внимание на то, что происходило вокруг. Я читал, думаю, 1% из того, что писали в СМИ. Антонио Конте поздравил меня вчера. Теперь его «Челси» близок к чемпионству, и  я желаю ему всего наилучшего», - цитирует Карреру Tuttomercatoweb.

Напомним, что Массимо Каррера стал первым иностранным тренером, который привел «Спартак» к чемпионству.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сами Хедира: Аллегри умеет держать команду собранной даже после таких матчей, как в МонакоПолузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.Джанлуижди Буффон: Победа в Лиге чемпионов была бы наградой в конце тяжелого путиГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.РФПЛ. 27-й тур. «Урал» - «Крылья Советов», «Анжи» - «Локомотив» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата России.Агент: Верратти точно останется в «ПСЖ», нет шансов увидеть его в «Ювентусе» или «Интере»Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время не покинет клуб. Об этом сообщил агент Донато Ди Кампли.«Урал» – «Крылья Советов». ОнлайнВ матче 27-го тура чемпионата России «Урал» примет на домашней арене «Крылья Советов».«Терек» и слезы Карреры. Николай Роганов о фантастическом чемпионстве «Спартака»«Терек» и слезы Карреры. Николай Роганов о фантастическом чемпионстве «Спартака»Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов о сюжетных поворотах футбольной истории, которые не придумает ни один фантаст.Как «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюКак «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюДва повода для огорчения, один – для радости и самый главный – для гордости.Войцех Ковалевски: Надеюсь, «Легия» сыграет со «Спартаком» в Лиге чемпионовБывший вратарь «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.«Урал» - «Крылья Советов». Стартовые составыСтали известны стартовые составы в матче 27-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов».«Динамо» отпраздновало возвращение в РФПЛ со своими болельщиками (видео)Футболисты и болельщики московского «Динамо» отпраздновали возвращение команды в элиту российского футбола на «Арене Химки».Вагиз Хидиятуллин: Стоит отдать должное всем, кто работал в «Спартаке» в последнее времяБывший футболист «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал завоевание командой чемпионского титула.«Спартак» заплатит «Твенте» 500 000 евро бонуса за чемпионство Промеса«Спартак» в сезоне 2016/2017 стал чемпионом России. В связи с этим клубу предстоит выплатить бонус «Твенте» - бывшему клубу полузащитника Квинси Промеса.Евгений Бушманов: «Спартак» долго шел к чемпионству, рад за клубГлавный тренер молодежной сборной России прокомментировал победу московского «Спартака» в чемпионате России-2016/17.«Зенит» – «Терек». На домашний матч сине-бело-голубых впервые с 2006-го пришло больше 30 тысяч зрителейМатч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком», который прошел на стадионе «Санкт-Петербург», посетило 30673 болельщика.Он итальянец, а это больше, чем профессия. Колонка Юрия ЦыбаневаОн итальянец, а это больше, чем профессия. Колонка Юрия ЦыбаневаЭти заметки о феномене тренеров с Апеннин обозреватель «Советского спорта» написал сразу после утверждения новичка Карреры главным тренеромДавид Трезеге: Анри был более скоростным и мощным, чем Мбаппе.Бывший игрок «Монако» и «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что Мбаппе пока не по зубам защита итальянского клуба.Так сколько лет без побед?Так сколько лет без побед?Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко попробовал высказаться по теме, которая для многих оказалась неожиданно злободневнойДенис Глушаков: Никогда в жизни не целовал ромбик, но сегодня я его поцелуюПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал завоевание своей командой чемпионского титула.Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очковВчера «Спартак» досрочно стал чемпионом России сезона-2016/17. Отметим, что Массимо Каррера остается лучшим тренером в российской истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков.День в истории. Франко Барези исполнилось 57 летСегодня отмечает день рождения легендарный защитник «Милана» Франко Барези. Ему исполнилось 57 лет.
Футбол
Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с руководством клуба
Футбол
Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода Венгера
Хоккей
Гавриков рассматривает предложения из «Коламбуса» и КХЛ
Футбол
Войцех Ковалевски: Надеюсь, «Легия» сыграет со «Спартаком» в Лиге чемпионов
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости