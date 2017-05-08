Массимо Каррера: «Спартак» - это российский «Ювентус». Работать здесь непросто из-за большого давления

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал завоевание титула чемпиона России.



«Это невероятно. Это переизбытка эмоций я расплакался, это было неописуемо. Это было освобождение от очень сложного года, я как будто ехал на скорости 1000 километров в час. Я хотел, чтобы игроки сразу поняли, чего я хочу. К счастью, у меня была группа игроков, которая сразу восприняла мои идеи. Кроме того, футболисты разбудили энтузиазм у болельщиков. Конечно, ведь мы говорим о команде, которая не выигрывала чемпионат 16 лет.

Наша команда всегда билась на поле, за исключением двух-трех матчей, в которых напряжение было меньшим, но это бывает в футболе. Здесь очень тяжело работать из-за давления. «Спартак» - это как «Ювентус» в Италии. У команды много болельщиков, и от не многого ждут.

Я практически не обращал внимание на то, что происходило вокруг. Я читал, думаю, 1% из того, что писали в СМИ. Антонио Конте поздравил меня вчера. Теперь его «Челси» близок к чемпионству, и я желаю ему всего наилучшего», - цитирует Карреру Tuttomercatoweb.

Напомним, что Массимо Каррера стал первым иностранным тренером, который привел «Спартак» к чемпионству.