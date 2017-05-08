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Джанни Инфантино: Убытки ФИФА перед чемпионатом мира - это нормально

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о нынешнем финансовом положении организации.

- Несмотря на то что некоторые пытаются писать или говорить о финансовом положении в ФИФА, могу заверить, что наше положение прочно. Убытки в течение трех лет перед чемпионатом мира – это нормально. Так работает наша бизнес-модель. Можете не сомневаться, наше финансовое положение стабильно, — цитирует Инфантино vanguardngr.com.

В 2017 году финансовые потери ФИФА составили 369 миллионов долларов США.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 аренах в 11 российских городах.

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