Джанни Инфантино: Убытки ФИФА перед чемпионатом мира - это нормально

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о нынешнем финансовом положении организации.

- Несмотря на то что некоторые пытаются писать или говорить о финансовом положении в ФИФА, могу заверить, что наше положение прочно. Убытки в течение трех лет перед чемпионатом мира – это нормально. Так работает наша бизнес-модель. Можете не сомневаться, наше финансовое положение стабильно, — цитирует Инфантино vanguardngr.com.

В 2017 году финансовые потери ФИФА составили 369 миллионов долларов США.



Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 аренах в 11 российских городах.

