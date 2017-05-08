Балотелли может перейти в «Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» проявляет интерес к итальянскому
нападающему «Ниццы» Марио Балотелли. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Cope Canarias, клуб
испанской Ла Лиги предлагает форварду контракт на один год с возможностью
продления еще на сезон. Его контракт с «Ниццей» истекает в конце нынешнего
сезона.
В текущем сезоне 26-летний Марио Балотелли
провел 27 матчей за «Ниццу» и забил 17 мячей при одной голевой передаче.
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