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Балотелли может перейти в «Лас-Пальмас»

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«Лас-Пальмас» проявляет интерес к итальянскому нападающему «Ниццы» Марио Балотелли. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Cope Canarias, клуб испанской Ла Лиги предлагает форварду контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. Его контракт с «Ниццей» истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне 26-летний Марио Балотелли провел 27 матчей за «Ниццу» и забил 17 мячей при одной голевой передаче.

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