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Тайсон Фьюри выступил на слушаниях по возвращению боксерской лицензии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри ожидает решения Антидопингового комитета Великобритании по своему делу. 

Напомним, 28-летний тяжеловес был лишен боксерской лицензии после того, как бы уличен в употреблении кокаина.

Сегодня Фьюри выступил на слушаниях по своему делу в Антидопинговом комитете и теперь ожидает вердикта.

Осенью 2015 года Тайсон победил по очкам в Дюссельдорфе Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. После этого британец на ринг не выходил. Постепенно он потерял все свои регалии.

Ожидается, что в случае возвращения лицензии Фьюри выйдет на ринг в июле текущего года. А в апреле следующего года он может провести на стадионе «Уэмбли» поединок с действующим чемпионом мира IBF и WBA Энтони Джошуа.

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