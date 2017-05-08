Тайсон Фьюри выступил на слушаниях по возвращению боксерской лицензии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри ожидает решения Антидопингового комитета Великобритании по своему делу.

Напомним, 28-летний тяжеловес был лишен боксерской лицензии после того, как бы уличен в употреблении кокаина.

Сегодня Фьюри выступил на слушаниях по своему делу в Антидопинговом комитете и теперь ожидает вердикта.

FURY AWAITS DECISION: @Tyson_Fury could find out whether he can return to boxing at a UK Anti-Doping hearing today: https://t.co/KxCPVtHZUe pic.twitter.com/Fm2gqb8OIi — Sky Sports Boxing 🥊 (@SkySportsBoxing) 8 мая 2017 г.

Осенью 2015 года Тайсон победил по очкам в Дюссельдорфе Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. После этого британец на ринг не выходил. Постепенно он потерял все свои регалии.

Ожидается, что в случае возвращения лицензии Фьюри выйдет на ринг в июле текущего года. А в апреле следующего года он может провести на стадионе «Уэмбли» поединок с действующим чемпионом мира IBF и WBA Энтони Джошуа.

