Тайсон Фьюри выступил на слушаниях по возвращению боксерской лицензии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри ожидает решения Антидопингового комитета Великобритании по своему делу.

Напомним, 28-летний тяжеловес был лишен боксерской лицензии после того, как бы уличен в употреблении кокаина.

Сегодня Фьюри выступил на слушаниях по своему делу в Антидопинговом комитете и теперь ожидает вердикта.

FURY AWAITS DECISION: @Tyson_Fury could find out whether he can return to boxing at a UK Anti-Doping hearing today: https://t.co/KxCPVtHZUe pic.twitter.com/Fm2gqb8OIi