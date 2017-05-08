У Промеса родился сын

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал отцом. У него родился сын.

«Счастлив сообщить о том, что мой сын появился на этот свет в 05.50 8 мая 2017 года. С матерью и ребенком все отлично», - написал Промес в своем твиттере.

Напомним, что вчера, 7 мая, команда Промеса досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Также стало известно, что его бывший клуб «Твенте» получит 500 000 евро за чемпионство.

В текущем сезоне 25-летний Квинси Промес провел 26 матчей за «Спартак» и забил 11 мячей при десяти голевых передачах.