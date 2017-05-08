У Промеса родился сын
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал
отцом. У него родился сын.
«Счастлив сообщить о том, что мой сын появился
на этот свет в 05.50 8 мая 2017 года. С матерью и ребенком все отлично», - написал
Промес в своем твиттере.
Напомним, что вчера, 7 мая, команда Промеса
досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Также стало известно, что его
бывший клуб «Твенте» получит 500 000 евро за чемпионство.
В текущем сезоне 25-летний Квинси Промес провел 26 матчей за «Спартак» и забил 11 мячей при десяти голевых передачах.
What A Day! #Blessed 🙏🏾 pic.twitter.com/xQSZbtRswC— Quincy Promes (@QPromes) 8 мая 2017 г.
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