Николай Писарев: «Спартак» стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам?
Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.
- Я думаю, что Массимо Каррере удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в «Спартаке».
Во-вторых, у московского клуба отсутствовали достойные конкуренты. В этом году очень слабый «Зенит», не сильный ЦСКА и пока не сильный «Краснодар» в силу своего подбора футболистов, из которых Игорь Шалимов выжимает максимум.
«Спартак» стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам? Спартаковцы - ребята со вкусом, требовательные, они хотят получать удовольствие, как в театре и кино. К этому «Спартаку» нужно быть готовым, - рассказал Писарев.
Напомним, московский «Спартак» 7 мая впервые стал чемпионом России с 2001 года.