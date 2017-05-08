Николай Писарев: «Спартак» стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам?

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

- Я думаю, что Массимо Каррере удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в «Спартаке».

Во-вторых, у московского клуба отсутствовали достойные конкуренты. В этом году очень слабый «Зенит», не сильный ЦСКА и пока не сильный «Краснодар» в силу своего подбора футболистов, из которых Игорь Шалимов выжимает максимум.