Клаудио Раньери: Не думаю, что «Ювентус» упустит преимущество над «Монако»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Монако» Клаудио Раньери поделился своим мнением по поводу противостояния этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов. Он считает, что в финал выйдет туринский клуб.

«Ювентус» одной ногой в финале. Не думаю, что они упустят этот шанс. Матч в Монте-Карло показал, что они играют очень надежно, они очень опытны и уверенны в себе. Но во втором матче им необходимо быть сосредоточенными.

У «Монако» есть игроки, которые могут создать «Ювентусу» проблемы. Это мы уже увидели в первом матче. Прежде всего, нужно с самого начала матча за Мбаппе и Фалькао. С этими парнями нужно быть осторожными», - цитирует Раньери La Stampa.

Напомним, что первый матч «Ювентус» выиграл со счетом 2:0. Ответная игра состоится в Турине 9 мая и начнется в 21:45 по Москве.