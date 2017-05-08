Клаудио Раньери: Не думаю, что «Ювентус» упустит преимущество над «Монако»
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Монако»
Клаудио Раньери поделился своим мнением по поводу противостояния этих команд в 1/2
финала Лиги чемпионов. Он считает, что в финал выйдет туринский клуб.
«Ювентус» одной ногой в финале. Не думаю, что
они упустят этот шанс. Матч в Монте-Карло показал, что они играют очень
надежно, они очень опытны и уверенны в себе. Но во втором матче им необходимо
быть сосредоточенными.
У «Монако» есть игроки, которые могут создать «Ювентусу»
проблемы. Это мы уже увидели в первом матче. Прежде всего, нужно с самого
начала матча за Мбаппе и Фалькао. С этими парнями нужно быть осторожными», -
цитирует Раньери La Stampa.
Напомним, что первый матч «Ювентус» выиграл со счетом 2:0.
Ответная игра состоится в Турине 9 мая и начнется в 21:45 по Москве.