«Амкар» - «Спартаку»: Отмечайте чемпионство хоть всю неделю, в Пермь приезжайте просто отдыхать
Пермский «Амкар» в своем официальном твиттере в
шутливой форме предложил «Спартаку» не слишком готовится к очной встрече команд
в 28-м туре чемпионата России.
«Отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто
отдыхать. В
футбол мы сами поиграем. П.С. - Ждем Сашу Селихова на воротах», - говорится в сообщении
официального твиттера «Амкара».
Напомним, что «Спартак» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Матч «Амкар» - «Спартак» состоится 13 мая и начнется в 14:30 по Москве.
@fcsm_official, отмечайте хоть всю неделю. 😀Тренироваться совсем незачем. ⚽️Приезжайте в Пермь просто отдыхать🏖️В футбол мы сами поиграем))— FC Amkar (@fc_amkar) 7 мая 2017 г.
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