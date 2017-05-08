«Амкар» - «Спартаку»: Отмечайте чемпионство хоть всю неделю, в Пермь приезжайте просто отдыхать

Пермский «Амкар» в своем официальном твиттере в шутливой форме предложил «Спартаку» не слишком готовится к очной встрече команд в 28-м туре чемпионата России.



«Отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем. П.С. - Ждем Сашу Селихова на воротах», - говорится в сообщении официального твиттера «Амкара».

Напомним, что «Спартак» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Матч «Амкар» - «Спартак» состоится 13 мая и начнется в 14:30 по Москве.