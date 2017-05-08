Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом шестого матча серии с «Вашингтоном»
В ночь с понедельника на вторник «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном» шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Текущий счет в серии: 3-2 в пользу «Пингвинов». В случае победы они выйдут в финал Восточной конференции.
Поставить на победу «Питтсбурга» можно с коэффициентом 2,37. Котировки на победу «Вашингтона» - 2,65. На ничью в основное время - 3,85.
Матч
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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