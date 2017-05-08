Хенрик Лундквист: Мы должны выдерживать силовую борьбу на пятачке

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы».

- Большинство голов в плей-офф забивается с пятачка или в непосредственной близости от него. Всегда будут подправления, рикошеты, добивание, так что необходимо просто внимательнее работать перед своими воротами. Мы должны выдерживать силовую борьбу, выталкивать игроков соперника с пятачка, грамотно использовать клюшки. При таком скоплении хоккеистов перед воротами вы просто обязаны быть первыми на шайбе, иначе будет крайне непросто защищаться. Мы должны найти способ, как улучшить этот компонент, в этом нет никаких сомнений. Это тенденция, которая нам не нравится, - приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что счет в серии 3-2 в пользу «Оттавы». Следующий матч серии пройдет в Нью-Йорке 10 мая. Встреча начнется в 2:30 по московскому времени.