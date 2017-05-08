Милан Лучич: Страсти накаляются. «Эдмонтон» и «Анахайм» ждут матча в четверг

Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич прокомментировал победу своей команды в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (7:1).

- Серия получается очень эмоциональной. Шесть игр - понятно, что страсти накаляются. Обе команды ждут матча в среду. Мы благодарны, что появилась такая возможность, - приводит слова форварда «Ойлерз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после шести матчей серии счет равный 3-3. Заключительный матч пройдет 11 мая в Анахайме.