Пекка Ринне: Еще ни разу «Нэшвилл» не поднимался так высоко

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Стэнли.

- Сейчас это главная победа. Еще ни разу мы не поднимались так высоко. Замечательное чувство, но нам предстоит еще много работы. В третьем раунде будет только четыре команды. Мы понимаем, что все в наших руках. И это приятное ощущение. Ради этого мы играем. И сейчас я счастлив, - приводит слова голкипера «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что по сумме шести встреч «Нэшвилл» одолел «Сент-Луис» и впервые в своей истории вышел в полуфинал турнира. В полуфинале «Предаторз» встретятся с победителем пары «Эдмонтон» - «Анахайм» (3-3).