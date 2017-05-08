Валерий Газзаев: Теперь ответственность игроков и тренера «Спартака» станет гораздо выше
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России-2016/17.
- Во-первых,
я поздравляю «Спартак» с чемпионством. Команда больше всех хотела взять
титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после
шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и
перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем
сезоне.
Теперь ответственность игроков, тренерского штаба «Спартака» станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли «Спартак» в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица - это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире - Лиге чемпионов, - заявил Газзаев.
Напомним, московский «Спартак» 7 мая впервые стал чемпионом России с 2001 года.