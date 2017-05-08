Валерий Газзаев: Теперь ответственность игроков и тренера «Спартака» станет гораздо выше

Теперь ответственность игроков, тренерского штаба «Спартака» станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли «Спартак» в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица - это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире - Лиге чемпионов, - заявил Газзаев.

Напомним, московский «Спартак» 7 мая впервые стал чемпионом России с 2001 года.







