«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» и покинули зону вылета
Футболисты «Крыльев Советов» в гостях переиграли «Урал» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
Счет в матче на 2-й минуте встречи открыл полузащитник екатеринбургской команды Владимир Ильин. Нападающий самарцев Джанни Бруно на 54-й минуте восстановил равновесие. Он же за 15 минут до конца основного времени матча вывел свою команду вперед. В самой концовке встречи форвард «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато установил окончательный счет.
После этой игры «Урал», набрав 29 очков, занимает 11 место в турнирной таблице РФПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 25 очков, поднялись на 14-ю строчку в чемпионате.
В следующем туре 13 мая «Урал» дома примет «Краснодар». В тот же день «Крылья Советов» встретятся на своем поле с «Зенитом».
Матч
Урал - Крылья Советов - 1:3 (1:0)
Голы
Ильин 2 (1:0). Бруно 54 (1:1). Бруно 75 (1:2). Паскуато 89 (1:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Кулаков, Димитров, Емельянов, Лунгу (Глушков, 79), Ильин, Манучарян (Павлюченко, 80)
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Зотов, Бато, Ткачёв (Чочиев, 77), Зинков, Мияилович, Бруно (Башкиров, 87), Корниленко
Предупреждения:
нет - Ткачёв, 27; Корниленко, 37; Божин, 64
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
08 мая 14:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция