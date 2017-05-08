«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» и покинули зону вылета

Футболисты «Крыльев Советов» в гостях переиграли «Урал» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

Счет в матче на 2-й минуте встречи открыл полузащитник екатеринбургской команды Владимир Ильин. Нападающий самарцев Джанни Бруно на 54-й минуте восстановил равновесие. Он же за 15 минут до конца основного времени матча вывел свою команду вперед. В самой концовке встречи форвард «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато установил окончательный счет.

После этой игры «Урал», набрав 29 очков, занимает 11 место в турнирной таблице РФПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 25 очков, поднялись на 14-ю строчку в чемпионате.

В следующем туре 13 мая «Урал» дома примет «Краснодар». В тот же день «Крылья Советов» встретятся на своем поле с «Зенитом».