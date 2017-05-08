Пи-Кей Суббан: Главная цель «Нэшвилла» - завоевать Кубок
Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Стэнли.
- Наша цель - Кубок Стэнли. Сегодня мы сделали большой шаг и для этой организации, и для всего города, но это не являлось нашей окончательной целью. Мы очень тяжело потрудились, чтобы оказаться в столь хорошей позиции. Нам предстоит еще немало хоккея, но сегодня хочется просто получить удовольствие. Это очень серьезное достижение для нашего клуба, - приводит слова защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что по сумме шести встреч «Нэшвилл» одолел «Сент-Луис» и впервые в своей истории вышел в полуфинал турнира. В полуфинале «Предаторз» встретятся с победителем пары «Эдмонтон» - «Анахайм» (3-3).
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Яшкин (Соботка, Петранжело), 25:43 (1:0). Нил (Йоси, Саббэн), 33:50 (1:1 - бол.). Шварц (Парайко), 40:25 (2:1).
Место и дата
06 мая 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция