Пи-Кей Суббан: Главная цель «Нэшвилла» - завоевать Кубок

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Стэнли.

- Наша цель - Кубок Стэнли. Сегодня мы сделали большой шаг и для этой организации, и для всего города, но это не являлось нашей окончательной целью. Мы очень тяжело потрудились, чтобы оказаться в столь хорошей позиции. Нам предстоит еще немало хоккея, но сегодня хочется просто получить удовольствие. Это очень серьезное достижение для нашего клуба, - приводит слова защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что по сумме шести встреч «Нэшвилл» одолел «Сент-Луис» и впервые в своей истории вышел в полуфинал турнира. В полуфинале «Предаторз» встретятся с победителем пары «Эдмонтон» - «Анахайм» (3-3).